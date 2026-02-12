PTT Oil and Retail Business präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PTT Oil and Retail Business hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,17 THB beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,250 THB je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat PTT Oil and Retail Business mit einem Umsatz von insgesamt 155,54 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,90 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 16,34 Prozent verringert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,940 THB ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,640 THB erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat PTT Oil and Retail Business im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 9,01 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 658,72 Milliarden THB im Vergleich zu 723,96 Milliarden THB im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at