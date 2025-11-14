|
PTT präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
PTT lud am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,69 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,570 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 646,69 Milliarden THB – das entspricht einem Abschlag von 15,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 761,86 Milliarden THB erwirtschaftet worden.
Experten hatten einen Gewinn von 0,638 THB je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 656,28 Milliarden THB erwartet.
