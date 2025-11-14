PTT: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

PTT hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 21,87 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 20,02 Milliarden USD.

