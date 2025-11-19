Public Bank Bhd: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Public Bank Bhd hat am 17.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 MYR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,100 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,37 Milliarden MYR, während im Vorjahreszeitraum 6,20 Milliarden MYR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at