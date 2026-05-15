Public Bank Bhd Foreign Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Public Bank Bhd Foreign Registered hat am 14.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 MYR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz lag bei 6,25 Milliarden MYR – das entspricht einem Abschlag von 0,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,28 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at