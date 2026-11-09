Public Bank Bhd Foreign Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Public Bank Bhd Foreign Registered hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,09 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,100 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Public Bank Bhd Foreign Registered im vergangenen Quartal 6,64 Milliarden MYR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Public Bank Bhd Foreign Registered 6,37 Milliarden MYR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at