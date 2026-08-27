Public Bank Bhd Foreign Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Public Bank Bhd Foreign Registered hat am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Mit einem EPS von 0,09 MYR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Public Bank Bhd Foreign Registered mit 0,090 MYR je Aktie genauso viel verdiente.

Public Bank Bhd Foreign Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,54 Milliarden MYR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,32 Milliarden MYR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at