|
19.11.2025 06:31:28
Public Bank Bhd Foreign Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Public Bank Bhd Foreign Registered stellte am 17.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Mit einem EPS von 0,10 MYR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Public Bank Bhd Foreign Registered mit 0,100 MYR je Aktie genauso viel verdiente.
Der Umsatz wurde auf 6,37 Milliarden MYR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,20 Milliarden MYR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed-Protokoll und NVIDIA-Zahlen im Blick: ATX steigt kräftig -- DAX fester -- US-Börsen höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte freundlich. Der deutsche Leitindex tendiert ebenso fester. Die Wall Street verbucht teils deutliche Gewinne. Asiens Börsen präsentierten sich am Mittwoch uneinheitlich.