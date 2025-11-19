Public Bank Bhd Foreign Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Public Bank Bhd Foreign Registered stellte am 17.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Mit einem EPS von 0,10 MYR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Public Bank Bhd Foreign Registered mit 0,100 MYR je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz wurde auf 6,37 Milliarden MYR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,20 Milliarden MYR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at