Public Bank Bhd Foreign Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Public Bank Bhd Foreign Registered gab am 25.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,10 MYR. Im letzten Jahr hatte Public Bank Bhd Foreign Registered einen Gewinn von 0,090 MYR je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,37 Milliarden MYR umgesetzt, gegenüber 6,31 Milliarden MYR im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das abgelaufenen Geschäftsjahr lag bei 0,370 MYR. Im Vorjahr hatte Public Bank Bhd Foreign Registered ebenfalls ein EPS von 0,370 MYR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Public Bank Bhd Foreign Registered mit einem Umsatz von insgesamt 25,34 Milliarden MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 24,61 Milliarden MYR erwirtschaftet worden waren, um 2,96 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at