Public Bank Bhd mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Public Bank Bhd äußerte sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,09 MYR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,090 MYR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,54 Milliarden MYR umgesetzt, gegenüber 6,32 Milliarden MYR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at