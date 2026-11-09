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09.11.2026 06:31:29
Public Bank Bhd öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Public Bank Bhd stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,09 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,100 MYR erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,21 Prozent auf 6,64 Milliarden MYR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,37 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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