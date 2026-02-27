|
Public Bank Bhd: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Public Bank Bhd hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,10 MYR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,090 MYR je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Public Bank Bhd im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,37 Milliarden MYR. Im Vorjahresviertel waren 6,31 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.
Das EPS für das abgelaufenen Geschäftsjahr lag bei 0,370 MYR. Im Vorjahr hatte Public Bank Bhd ebenfalls ein EPS von 0,370 MYR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 25,34 Milliarden MYR gegenüber 24,61 Milliarden MYR im Vorjahr ausgewiesen.
