Public Bank Bhd stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Public Bank Bhd hat am 14.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Mit einem EPS von 0,09 MYR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Public Bank Bhd mit 0,090 MYR je Aktie genauso viel verdiente.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,40 Prozent auf 6,25 Milliarden MYR. Im Vorjahresviertel hatte Public Bank Bhd 6,28 Milliarden MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at