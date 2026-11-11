Public Policy öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Public Policy hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,090 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 55,2 Millionen USD – ein Plus von 13,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Public Policy 48,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at