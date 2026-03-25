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25.03.2026 06:31:29
Public Policy präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Public Policy hat am 23.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 2,230 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,210 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Public Policy mit einem Umsatz von insgesamt 186,54 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 149,56 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 24,73 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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