Public Power hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,610 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,72 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,62 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at