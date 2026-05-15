Public Power stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Public Power hat am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Public Power 0,100 EUR je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,07 Prozent auf 2,34 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Public Power 2,46 Milliarden EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at