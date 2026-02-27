Public Property Invest ASA Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Public Property Invest ASA Registered ließ sich am 25.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Public Property Invest ASA Registered die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 NOK. Im Vorjahresviertel hatte Public Property Invest ASA Registered 1,04 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 394,0 Millionen NOK – das entspricht einem Zuwachs von 111,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 186,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,540 NOK. Im Vorjahr hatte Public Property Invest ASA Registered 0,060 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 63,09 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,11 Milliarden NOK umgesetzt, gegenüber 680,00 Millionen NOK im Vorjahr.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 0,857 NOK je Aktie sowie einem Umsatz von 1,08 Milliarden NOK gelegen.

Redaktion finanzen.at