27.02.2026 06:31:29

Public Property Invest ASA Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Public Property Invest ASA Registered ließ sich am 25.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Public Property Invest ASA Registered die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 NOK. Im Vorjahresviertel hatte Public Property Invest ASA Registered 1,04 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 394,0 Millionen NOK – das entspricht einem Zuwachs von 111,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 186,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,540 NOK. Im Vorjahr hatte Public Property Invest ASA Registered 0,060 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 63,09 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,11 Milliarden NOK umgesetzt, gegenüber 680,00 Millionen NOK im Vorjahr.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 0,857 NOK je Aktie sowie einem Umsatz von 1,08 Milliarden NOK gelegen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:40 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12:40 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
11:22 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10:42 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen