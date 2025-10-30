Public Property Invest ASA Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Public Property Invest ASA Registered äußerte sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Public Property Invest ASA Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,29 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,080 NOK je Aktie gewesen.

Public Property Invest ASA Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 267,0 Millionen NOK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 49,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 179,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at