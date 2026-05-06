Public Property Invest ASA Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Public Property Invest ASA Registered veröffentlichte am 04.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,31 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,750 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 922,0 Millionen NOK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 210,0 Millionen NOK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at