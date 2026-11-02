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WKN DE: A0YHW9 / ISIN: US7444998808

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02.11.2026 23:00:02

Public Service Enterprise: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third quarter of 2026 earnings call, held on Nov. 2, 2026, Public Service Enterprise (NYSE:PEG) announced full-year profit guidance and reaffirmed long-term targets driven by power grid upgrades. The company offers predictable earnings by expanding its regulated electric and gas network while securing forward power sales for its nuclear fleet. Three things management said stand out.

Regulated capital investments in energy efficiency and power distribution drive rate base growth, which is the baseline asset value used to calculate allowed customer rates. Management confirmed it doesn't need to sell new stock or dilute existing shareholders to fund these plans.

Power generation pricing varies across regional power market delivery hubs. Selling nuclear output forward at local delivery points shields revenue from pricing gaps between adjacent transmission zones.

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