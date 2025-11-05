Public Service Enterprise Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Public Service Enterprise Group hat sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,24 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,59 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,19 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at