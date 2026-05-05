Aktie
WKN: 852070 / ISIN: US7445731067
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05.05.2026 13:36:43
Public Service Enterprise Group Inc Announces Rise In Q1 Profit
(RTTNews) - Public Service Enterprise Group Inc (PEG) reported a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $741 million, or $1.48 per share. This compares with $589 million, or $1.18 per share, last year.
Excluding items, Public Service Enterprise Group Inc reported adjusted earnings of $778 million or $1.55 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 19.4% to $3.848 billion from $3.222 billion last year.
Public Service Enterprise Group Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $741 Mln. vs. $589 Mln. last year. -EPS: $1.48 vs. $1.18 last year. -Revenue: $3.848 Bln vs. $3.222 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.28 To $ 4.40
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