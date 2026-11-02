Public Service Enterprise Group Inc Profit Retreats In Q3

(RTTNews) - Public Service Enterprise Group Inc (PEG) revealed earnings for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings came in at $376 million, or $0.76 per share. This compares with $622 million, or $1.24 per share, last year.

Excluding items, Public Service Enterprise Group Inc reported adjusted earnings of $574 million or $1.15 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 6.4% to $3.020 billion from $3.226 billion last year.

Public Service Enterprise Group Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $376 Mln. vs. $622 Mln. last year. -EPS: $0.76 vs. $1.24 last year. -Revenue: $3.020 Bln vs. $3.226 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.28 To $ 4.40