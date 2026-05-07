Public Service Enterprise Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Public Service Enterprise Group hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,48 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Public Service Enterprise Group im vergangenen Quartal 3,85 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Public Service Enterprise Group 3,46 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at