Public Service Enterprise Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Public Service Enterprise Group hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Public Service Enterprise Group ein EPS von 1,24 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,29 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,19 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at