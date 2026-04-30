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30.04.2026 06:31:29
Public Storage öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Public Storage hat am 27.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es stand ein EPS von 2,71 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Public Storage noch ein Gewinn pro Aktie von 2,04 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,22 Milliarden USD – ein Plus von 2,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Public Storage 1,18 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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