Public Storage: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Public Storage hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,69 USD. Im Vorjahresviertel hatte Public Storage 2,62 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 1,37 Milliarden USD gegenüber 1,22 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at