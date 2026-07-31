Public Storage stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Public Storage lud am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Public Storage hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,23 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at