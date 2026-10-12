Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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13.10.2026 01:37:00
Publicly owned rail is popular. But is it making the trains run on time?
Meeting travellers' expectations could be challenging, experts warn.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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