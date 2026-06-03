Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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03.06.2026 07:18:00

Publishers in UK can opt out of Google AI search results

The Competition and Markets Authority says it would put publishers "in a stronger position to negotiate content deals with Google".Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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