Publix Super Markets: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Publix Super Markets hat am 03.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Publix Super Markets ein EPS von 0,330 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,50 Milliarden USD – ein Plus von 5,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Publix Super Markets 14,73 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at