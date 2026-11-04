Publix Super Markets öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Publix Super Markets äußerte sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,33 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Publix Super Markets 0,370 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Publix Super Markets mit einem Umsatz von insgesamt 15,66 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,50 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,03 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at