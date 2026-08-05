Publix Super Markets stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Publix Super Markets äußerte sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,52 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,420 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Publix Super Markets im vergangenen Quartal 15,87 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Publix Super Markets 15,69 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at