Publix Super Markets stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Publix Super Markets hat am 02.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,36 USD. Im letzten Jahr hatte Publix Super Markets einen Gewinn von 0,370 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Publix Super Markets in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,09 Milliarden USD im Vergleich zu 15,65 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,46 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 63,21 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Publix Super Markets einen Umsatz von 60,18 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at