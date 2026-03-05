|
05.03.2026 06:31:28
Publix Super Markets stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Publix Super Markets hat am 02.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei 0,36 USD. Im letzten Jahr hatte Publix Super Markets einen Gewinn von 0,370 USD je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Publix Super Markets in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,09 Milliarden USD im Vergleich zu 15,65 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,46 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 63,21 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Publix Super Markets einen Umsatz von 60,18 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street letztlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.