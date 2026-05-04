Publix Super Markets verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Publix Super Markets hat am 01.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Publix Super Markets 0,310 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,93 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16,26 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at