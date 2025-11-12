|
PubMatic A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
PubMatic A hat am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,34 Prozent auf 68,0 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 71,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
