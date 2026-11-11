PubMatic A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

PubMatic A hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,140 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 79,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 68,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at