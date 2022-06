PubMatics globale Rechenzentren zu 100 % mit erneuerbaren Energien betrieben

Veröffentlichung der Pubmatic-Nachhaltigkeitsziele im Jahr 2022

NO-HEADQUARTERS/REDWOOD CITY, Kalifornien / HAMBURG, Deutschland, June 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic (Nasdaq: PUBM) stellt als unabhängiges Technologieunternehmen die Lieferkette der Zukunft für digitale Werbung bereit. Das Unternehmen gibt heute bekannt, dass alle Pubmatic-Rechenzentren weltweit jetzt zu 100% mit erneuerbarer Energie betrieben werden. Der Meilenstein steht am Anfang von PubMatics Nachhaltigkeitsbemühungen, im Rahmen derer bis Ende 2022 ein umfassender, mehrgleisiger Nachhaltigkeitsplan auf den Weg gebracht werden soll.



Laut Weltwirtschaftsforum entfallen 2,5 % des weltweiten Stromverbrauchs auf die das Internet betreibende Infrastrukturen. Bei PubMatic findet der Großteil dieses Verbrauchs auf die 10 globalen Rechenzentren, die sich auf 13 Datenräume verteilen und für 90 % des Energieverbrauchs verantwortlich sind. Da PubMatic eine eigene Infrastruktur betreibt und besitzt, verfügt das Unternehmen über bessere Kontrolle hinsichtlich Reduzierung des Energieverbrauchs und Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen.

Um hundertprozentige Nachhaltigkeit zu erreichen, beinhaltete PubMatics Strategie für erneuerbare Energien unter anderem die Zusammenarbeit mit Colocation-Anbietern für Rechenzentren und die Beschaffung qualifizierter erneuerbarer Energie durch virtuelle Stromabnahmeverträge (vPPA) und Einzelhandelslieferverträge. Dementsprechend investiert PubMatic Jahr für Jahr so viel in Wind- und Solarenergie, um jede in seinem globalen Rechenzentrumsbetrieb verbrauchte Stromeinheit zu decken.

"Die digitale Werbelieferkette der Zukunft wird nicht nur transparent und effizient, sondern auch verantwortungsbewusst sein. Die Werbebranche muss sich darauf konzentrieren, ihre Umweltauswirkungen zu reduzieren und der Nachhaltigkeit in Infrastruktur und Betrieb Vorrang einzuräumen. Ich bin stolz auf das, was PubMatic bisher erreichen konnte - und das ist einer von mehreren Schritten zur Weiterentwicklung zu einem umweltverträglicheren Unternehmen", sagt Rajeev Goel, Mitbegründer und CEO von PubMatic.

Dieser Meilenstein ist Teil einer umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie des gesamten Unternehmens. Anfang des Jahres trat PubMatic der Organisation Ad Net Zero bei. Die Organisation hat sich verpflichtet, CO2-Emissionen, die in Entwicklung, Produktion und Ausspielung von Werbung anfallen, bis Ende 2030 auf null zu reduzieren. PubMatics Pläne sehen vor, bis Ende 2022 spezifische Nachhaltigkeitsziele zu entwickeln und zu veröffentlichen. Diese konzentrieren sich auf die Verbesserung der Nachhaltigkeit in den eigenen und von PubMatic selbst betriebenen Rechenzentren, Niederlassungen und täglichen Geschäftsprozessen mit Kunden und Partnern.

Über PubMatic

