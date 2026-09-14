Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
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15.09.2026 01:07:56
Pubs in England and Wales to allow digital ID apps to prove age
New rules introduced on Tuesday mean establishments will be able to accept digital ID apps alongside physical documents.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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