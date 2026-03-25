Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
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25.03.2026 07:47:12
Pudgy Penguins Launches Visa-Backed Crypto Debit Card Worldwide — PENGU Spikes Nearly 5.6%
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Nachrichten zu Visa Inc.
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20.03.26
|NYSE-Handel Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
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20.03.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
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20.03.26
|Börse New York: Dow Jones verbucht mittags Abschläge (finanzen.at)
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19.03.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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18.03.26
|Schwacher Handel: Dow Jones letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
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18.03.26
|NYSE-Handel Dow Jones sackt ab (finanzen.at)
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18.03.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones gibt nach (finanzen.at)
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18.03.26
|Visa: Neues Programm für KI-Zahlungen nimmt in Europa Fahrt auf - Aktie tiefer (dpa-AFX)
Analysen zu Visa Inc.
|16.02.26
|Visa Buy
|UBS AG
|21.01.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|26.11.25
|Visa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|RBC Capital Markets
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|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
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|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
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|RBC Capital Markets
|16.02.26
|Visa Buy
|UBS AG
|21.01.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|26.11.25
|Visa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Visa Outperform
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|Visa Inc.
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