PUDO hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

PUDO stellte am 07.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,10 Prozent zurück. Hier wurden 1,4 Millionen CAD gegenüber 1,4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at