PUDO verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PUDO ließ sich am 27.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PUDO die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Umsatzseitig wurden 1,4 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PUDO 1,0 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at