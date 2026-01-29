|
PUDO verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
PUDO ließ sich am 27.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PUDO die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Umsatzseitig wurden 1,4 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PUDO 1,0 Millionen CAD umgesetzt.
