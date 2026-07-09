PUDO verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PUDO hat am 07.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,00 Prozent auf 1,2 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at