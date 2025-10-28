Pudumjee Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Pudumjee Industries veröffentlichte am 25.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,55 INR, nach 0,530 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17,4 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,8 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at