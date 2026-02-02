Pudumjee Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Pudumjee Industries hat am 31.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,22 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pudumjee Industries 0,210 INR je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,08 Prozent auf 9,7 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

