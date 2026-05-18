18.05.2026 06:31:29

Pudumjee Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Pudumjee Industries hat am 16.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,210 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,07 Prozent auf 10,1 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,21 INR beziffert, während im Vorjahr 1,16 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 44,74 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 46,70 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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