Pudumjee Paper Products: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Pudumjee Paper Products lud am 11.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 3,55 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,82 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,29 Prozent auf 2,03 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,96 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at