Pudumjee Paper Products präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Pudumjee Paper Products hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 1,78 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,13 INR je Aktie erzielt worden.

Pudumjee Paper Products hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,07 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,22 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at