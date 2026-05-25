Pudumjee Paper Products verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Pudumjee Paper Products hat am 22.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,08 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pudumjee Paper Products ein EPS von 1,99 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,01 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,90 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 9,86 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 10,09 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 8,08 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 0,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Pudumjee Paper Products 8,09 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at